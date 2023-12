Gloria Trevi presenta demanda por abuso sexual contra su ex representante

La cantante Gloria Trevi contrademandó a su ex representante Sergio Andrade en respuesta a la demanda interpuesta en enero de este año, donde dos mujeres se querellaron contra la mexicana por "explotación de menores", causa que fue desestimada.

En un comunicado compartido por Variety la artista, que ya había acusado en público al empresario de reiterados abusos, explicó que guardó silencio por varios años para evitar revivir "las horribles experiencias" y, además, proteger a su familia.

"He elegido emprender esta acción legal para luchar por justicia y enviar un mensaje de que actos tan atroces no deben ser tolerados. Nadie debería tener que pasar por lo que yo experimenté y estoy decidido a responsabilizar a los responsables por sus acciones", señaló la intérprete de "Todos me miran".

El documento detalla que Trevi fue "controlada, torturada mental y físicamente y esclavizada por Andrade" y que este, al tener varias influencias en los años 90, atraía a varias jóvenes interesadas en seguir una carrera artística, sometiéndolas a un abuso físico, sexual, finaciero y emocional, incluida la cantante.

Asimismo, la mexicana aseguró que fue "brutalmente violada y agredida físicamente" por su ex manager, siendo golpeada en varias ocasiones hasta quedar inconsciente, lo que la llevó a intentar suicidarse.

En tanto, Camille M. Vásquez, abogada de la cantante conocida por haber representado a Johnny Depp, añadió: "Nuestra clienta, Gloria Trevi, ha demostrado una inmensa fuerza y ​​coraje al presentarse y presentar esta contrademanda. Estamos completamente preparados para presentar nuestro caso y buscar justicia en su nombre".