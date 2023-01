Gloria Trevi se defiende de acusación de abuso de menores

La artista mexicana Gloria Trevi emitió una declaración pública tras acusaciones en su contra por abuso de menores.

Trevi se refirió a la acusación de dos mujeres anónimas hacia ella y su productor Sergio Andrade, de haber utilizado su "rol, estatus y poder" para abusar de ellas, siendo la mexicana quien se les acercó a ellas que tenían entre 13 y 15 años en ese entonces.

La artista se dirigió a quienes "están leyendo y escuchando cosas de mí sin conocer el trasfondo de la situación, ni la verdadera historia" y que no callará "mientras me acusan injustamente de crímenes que no cometí".

"Es muy doloroso para mí y para toda mi familia ver resurgir acusaciones falsas hechas en mi contra hace más de 25 años y que ya fueron juzgadas en varias cortes y en todas sus instancias salí absolutamente absuelta", expresó.

"Fueron acusaciones falsas entonces y siguen siendo acusaciones falsas ahora", declaró Trevi.