¿No saludó? Critican actitud de Taylor Swift con Celine Dion en los Grammy

Pese a haber arrasado en los premios y a haber anunciado el lanzamiento de su nuevo disco, Taylor Swift ha sido blanco de críticas por su actitud con la cantante Celine Dion.

Fue la propia intérprete de "My Heart Will Go On" -que está retirada del espectáculo por una enfermedad- la encargada de presentar el premio a Álbum del Año, el cual recayó en Swift por su disco "Midnights".

¿Qué hizo Taylor Swift?

Al subir al escenario la ganadora del premio comenzó a saludar a sus colaboradores y productores, demostrando la euforia del momento. Cuando recibió la estatuilla de manos de Celine Dion, Taylor Swift no la miró y no le dirigó la palabra.

Incómoda, Celine Dion solo atinó a aplaudir y se retiró rápidamente del escenario para que Swift diese su discurso.

La actitud de la estadounidense fue criticada en redes sociales por, principalmente, haber ignorado a Celine Dion pese a su innegable aporte a la música y a su influencia en las cantantes que vinieron después de ella.

Por otro lado seguidores de Swift defendieron a la cantante publicando los abrazos y fotos que se ha sacado con Celine Dion en pasadas ediciones de los Grammy.

I don’t even obsess over Celine like some of y’all do. But you acknowledge a queen when you see one. In the moment. Especially when she’s handing you an award. Not backstage when someone has whispered in your ear to clean it up. #GRAMMYs pic.twitter.com/ropnqI7AU5 — April (@ReignOfApril) February 5, 2024

Did this just happened?! Hello Celine Dion is right there😢 love my girl #TaylorSwift but this is disappointing… is it just me? #Grammys #celinedion pic.twitter.com/jxhArkcwu2 — Daan Jansen (@danjan01) February 5, 2024