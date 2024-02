Rapero Killer Mike fue arrestado minutos después de ganar tres Grammy

El rapero Killer Mike fue detenido este domingo en el Crypto.com Arena de Los Ángeles durante la 66° edición de los Premios Grammy 2024.

Todo ocurrió luego de que el artista ganara tres de las cuatro categorías de rap de la gala previa de los premios: Mejor Canción de Rap, Mejor Actuación de Rap por "Scientists & Engineers" y Mejor Álbum de Rap por "Michael".

El periodista Chris Gardner de The Hollywood Reporter informó que todo ocurrió debito a un delito menor anterior que no ha sido especificado.

"Acabo de hablar con un funcionario que me dice que es un delito menor y no tiene nada que ver con lo que sucedió hoy dentro de la arena. Probablemente será liberado una vez que se resuelva. 'No es gran cosa', dice la fuente", tuiteó.

Breaking: Rapper Killer Mike has been taken away in handcuffs in https://t.co/aF2yiyTHol arena after winning 3 #Grammys during telecast (Best Rap Song and Best Rap Performance for “Scientists & Engineers,” Best Rap Album for Michael) “Free Mike” someone shouts as he walks past. pic.twitter.com/4epfmzqMt8