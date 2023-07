Harry Styles es golpeado en el ojo con un objeto durante concierto en Viena

El cantante estadounidense Harry Styles se convirtió en víctima cuando le fue lanzado un objeto durante un show efectuado en Viena, Austria, la noche del sábado.

El ex One Direction se encontraba en pleno espectáculo en el marco de su gira mundial "Love On Tour" cuando un video captó el momento exacto en el que el intérprete de "As It Was" recibió el impacto en la cara.

Posterior al momento del ataque, Styles se cubrió el rostro con las manos en un gesto de dolor. Revisa el registro aquí.