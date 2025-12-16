Síguenos:
Diputada Veloso denunció acoso y bullying de su par Miguel Ángel Becker

La diputada Consuelo Veloso (FA) denunció este martes en la Sala de la Cámara Baja a su par Miguel Ángel Becker (RN) por acoso, explicitando que el parlamentario le hace comentarios inapropiados, relacionados con bullying.

"Con colegas acá tenemos diferencias infinitas, y probablemente más de alguna vez nos hayamos agarrado entre todos de la peor forma, pero la agresión personal y el acoso es otra cosa", lamentó la diputada.

Junto a esto, Veloso dijo que buscará pasar al diputado a la Comisión de Ética y no descartó la presentación de alguna acción judicial en su contra.

