Jane's Addiction suma a un ex Red Hot Chili Peppers para su visita a Chile

El grupo Jane's Addiction anunció que realizará sus próximos conciertos en Sudamérica, incluyendo el de Chile, sin su guitarrista fundador Dave Navarro.

"Todos quisiéramos que Dave estuviera tocando con nosotros, cuando se sienta sano y listo para hacerlo", dijo en sus redes sociales la banda, que también confirmó que está trabajando en nueva música.

La medida afectará al grupo por los próximos shows que harán en la costa oeste de Estados Unidos y su visita a Sudamérica en el marco del festival Lollapalooza, el cual fue fundado por el cantante de Jane's Addiction, Perry Farrell.

En reemplazo de Navarro se sumará a la gira otro ex Red Hot Chili Peppers -Navarro también estuvo en la banda californiana en la década del 90-. Se trata de Josh Klinghoffer, quien en la década pasada editó dos álbumes con el cuarteto.

Con este anuncio Klinghoffer sigue nutriendo su currículum como músico: tras salir de los Chili Peppers por el regreso de John Frusciante, fue recultado por Pearl Jam como músico de sesión para su más reciente gira.

En Chile el show de Jane's Addiction está fijado para el domingo 19 de marzo, en la tercera jornada de Lollapalooza.

An update from the band. pic.twitter.com/qRWy0AGKQm