Los Bunkers regresaron a Concepción con histórico concierto

La reunión de Los Bunkers tuvo su parada este sábado en Concepción, ciudad de origen del conjunto que repletó de éxitos el estadio Ester Roa Rebolledo.

Aunque en 2019 realizaron un concierto gratuito en un fugaz reencuentro, en esta ocasión el quinteto apostó por un show larga duración y marcó un hito para su ciudad: con 40 mil personas, es el concierto más masivo que se haya realizado en Concepción.

De hecho la instancia en Collao estuvo marcada fuera del escenario con un alto contingente de fanáticos desde fuera de la región del Biobío: en avión viajaron grupos de seguidores e incluso hubo concurso de entradas en un vuelo gentileza de Jetsmart, que precisamente tiene su base de operaciones en Concepción.

✈️En pleno vuelo Santiago - Concepción, la aerolínea Jetsmart regaló entre los pasajeros entradas para el show de Los Bunkers 🎸 de esta noche en Concepción @Cooperativa pic.twitter.com/dNoLPTGKVf — Jαvier Reγes (@JavvierReyes) March 25, 2023

Las altas filas afuera del estadio fueron una de las señales de lo que sería el reencuentro con la ciudad, que tuvo el número de apertura con Dulce y Agraz. Tal como en los shows de Santiago, el dj set de Marcelo Aldunate calentó el ambiente en la espera.

Sin mayores variaciones, Los Bunkers presentaron similar setlist de sus conciertos en Santiago, partiendo por "Miéntele", seguida por "Te vistes y te vas" y "Yo sembré mis penas de amor en tu jardín".

🎸Con "Miéntele", Los Bunkers abren su concierto con el que se reencuentran con el público de Concepción. Más de 35 mil asistentes en el estadio @Cooperativa pic.twitter.com/7MJe5MwpDZ — Jαvier Reγes (@JavvierReyes) March 26, 2023

También por ser una noche especial, el grupo incorporó en su repertorio "Canción de lejos", tema de su álbum homónimo de 2002 y cuya lírica rememora a Concepción.

🎹 Los Bunkers regalaron a sus fanáticos de Concepción "Canción de Lejos" (no la tocaron en sus shows en Santiago ni en México) @Cooperativa pic.twitter.com/bb1m5zc4Sw — Jαvier Reγes (@JavvierReyes) March 26, 2023

El público respondió enérgicamente a las canciones que iba regalando el grupo, como "Cura de espanto", "Ahora que no estás", "Nada nuevo bajo el sol" y "Canción para mañana". Incluso aplaudió la decisión del grupo de parar de tocar en "No me hables de sufrir" para que asistieran a una persona del público.

Fue el reencuentro perfecto de Los Bunkers con su ciudad para ahora seguir con su gira este domingo en Viña del Mar. Luego de eso, volverán a México para una serie de conciertos en varias ciudades de ese país.