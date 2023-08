Los Bunkers frenaron anuncio de reunión de Los Tres

Los cuatro miembros originales de Los Tres planean una reunión para 2024 pero que debió haber sido anunciada en 2022, según se ha revelado.

Aunque ni la banda en sus cuentas oficiales ni alguno de los cuatro músicos han confirmado, todo indica que la alineación original de Los Tres realizará una serie de shows en 2024 cuyos detalles se anunciarán después de las Fiestas Patrias.

En un artículo de La Tercera se informa que los planes de reunión se vienen gestando desde hace unos años: en 2017 se intentó una gira por los 20 años de "Fome" y en 2019 hubo acercamientos para actualizar las ganancias por las plataformas de streaming.

Los Bunkers frenaron la reunión de Los Tres

Según LT, a inicios de 2022 "hubo fechas, plazos, renovados acercamientos y los primeros acuerdos" para concretar un regreso del cuarteto después de más de dos décadas desde el receso de 2000.

Sin embargo, a mediados de 2022 se anunció que Los Bunkers se reagruparían tras casi una década, lo que generó que la atención se enfocara en el conjunto penquista todo lo que quedaba de año y hasta su vuelta en Santiago y Concepción, además de las presentaciones posteriores e incluso el confirmado show en el Estadio Nacional para 2024.

"La reunión estaba bastante resuelta, pero salió lo de Los Bunkers y se resolvió mejor no hacerla. Era el momento de Los Bunkers, no era el momento de Los Tres para estar haciendo ruido. Es un mercado chico y era mejor no toparse. Se propuso entonces retomar el tema más adelante", dijo una fuente a LT.

El reencuentro entre Álvaro Henríquez, Titae Lindl, Ángel Parra y Francisco Molina ya ha sucedido en varias ocasiones durante agosto y se habla del "buen ánimo y la química que caracterizó sus mejores días".

Ahora en las próximas semanas comenzarán los ensayos y se espera que la oficialización del regreso de Los Tres se concrete después de las Fiestas Patrias, con los detalles de conciertos en Santiago y Concepción.