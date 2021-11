La cantante colombiana Karol G sufrió una estrepitosa caída durante un concierto que realizaba en el FTX Arena de Miami. El accidente ocurrió cuando la artista latina bajaba unas escaleras. Más tarde, en el mismo show, Karol G comentó que "se me partieron todas las uñas, yo creo que se me partió una rodilla. Me duele todo, me duele todo".

