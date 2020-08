El director Spike Lee aprovechó el día del cumpleaños de Michael Jackson para lanzar una versión 2020 del videoclip de "They Don't Care About Us" del fallecido Rey del Pop, ahora combinando escenas de clips anteriores (en Brasil y en cárcel) con nuevas imágenes de las protestas de Black Lives Matter en Estados Unidos y otras partes del mundo.

