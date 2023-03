Mike Shinoda de Linkin Park opina sobre "reemplazar" a Chester Bennington con un holograma: "Sería espeluznante"

El músico Mike Shinoda de Linkin Park entregó su perspectiva con respecto a la utilización de una imagen computarizada del fallecido miembro, Chester Bennington, en presentaciones en vivo.

En conversación con la radio The Buzz, la presentadora puso el tema sobre la mesa al asegurar que "pagaría buen dinero" por ver al vocalista muerto en 2017 como un holograma.

"Sería espeluznantes", señaló Shinoda. "Incluso si no estuviéramos hablando de (Linkin Park), si no estuviéramos hablando de Chester, que es... ese es un tema muy delicado, y tendríamos nuestros sentimientos sobre cómo representaríamos eso. Para mí, eso es un claro no. No me va eso", apuntó.

El cofundador del grupo puso el ejemplo de la gira "Voyage" de ABBA, donde los protagonistas son versiones virtuales y más jóvenes de los integrantes. "Todavía están todos aquí, y sin embargo quieren hacerlo así porque quieren transportarte a ese momento en el tiempo en el que esas canciones eran nuevas y era la época que fuera".

"Lo que quiero decir es que todo el mundo siente que tiene que intervenir, en plan: 'Bueno, esta es mi opinión. Esto es lo que tengo que decir'. Y si no es para mí, si no me gusta, no debería gustarle a nadie'", ejemplificó.

"Así no funciona el mundo... Si a ti te gusta algo y a mí no, entonces ve a verlo, cómpralo. Así que, por favor, ve a ver lo tuyo. El único problema es que no vamos a hacer un espectáculo de hologramas", sentenció Mike Shinoda.