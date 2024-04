Julianno Sosa entregó reflexión tras ser víctima de disparos

El cantante urbano Julianno Sosa habló por primera vez tras el violento incidente del que fue víctima este jueves en Peñaflor.

Mientras se dirigía a grabar un videoclip, el intérprete de "Cuando un bandido se enamora" fue abordado por tres sujetos que simularon ser sus fanáticos y le pidieron una foto. En un hecho que aún está siendo investigado, uno de los desconocidos sacó un arma y disparó contra Sosa, hiriéndolo en el brazo y el hombro.

Debido al tiroteo el cantante intentó escapar en su vehículo e hirió a una mujer que se encontraba a pocos metros del lugar de los hechos.

El mensaje de Julianno Sosa

Tras recibir los disparos Sosa fue trasladado al Hospital de Peñaflor, donde se determinó que estaba fuera de riesgo vital.

Este jueves el artista usó sus redes sociales para referirse al tema y aseguró que "Dios me regala otra oportunidad". "Esto me hace más fuerte, sigo luchando contra esos demonios pero seguiré cambiando para bien, y escogiendo el buen camino, perdono de todo corazón a toda esa gente que conoció mi peor versión y se quedó con ella", escribió en Instagram.

"Les demostraré que no soy el mismo. No está bien que me deseen la muerte por mi pasado", concluyó.