Tres personas detenidas por amenazas a Marcianeke: Lo apuntaron con un arma

Una dramática situación dio a conocer en sus redes social el cantante Marcianeke con un registro en el que aparece siendo amenazado dentro de su domicilio.

Allí el músico urbano señaló que estaba siendo amenazado con una pistola con un honbre, que es el presunto propietario de la vivienda que arrienda el joven.

"Me acaba de despertar apuntándome con una pistola, que tengo 5 minutos para irme de la casa. Más encima me trae a dos machucados, que se supone que me quieren pegar balazos", relató Marcianeke en el video subido a internet.

Sujetos detenidos

Tras la denuncia en redes sociales efectivos de la 8.ª Comisaría de Colina concurriendo al condominio Hacienda Chicureo para atender el incidente.

Al llegar notaron que el presunto propietario se encontraba en el lugar junto a dos sujetos armados, por lo que procedieron a la detención de las tres personas por los delitos de amenaza y violación de morada.