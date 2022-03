New Kids on the Block, Salt-N-Pepa, Rick Astley, En Vogue colaboraron en "Bring Back the Time", una canción que apela directamente a la memoria emotiva de los 80s. El clip es una oportunidad para recrear las escenas más icónicas de los video clips, incluyendo a “Whip It,” “Rebel Yell,” “Addicted to Love,” “Vogue,” “We’re Not Gonna Take It” y más

