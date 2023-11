"Ni en pedo": Taylor Swift sorprendió con clásica frase argentina en River

Un exitoso debut en Sudamérica tuvo la cantante Taylor Swift, quien este jueves se presentó por primera vez en Argentina.

La estadounidense logró repletar la primera de las tres jornadas que tiene agendadas en el Estadio Monumental de River Plate con 65 mil espectadores aproximadamente.

Un total de 45 canciones, incluyendo a "The Very First Night" y "Labyrinth" como los temas sorpresa, compusieron este espectáculo, que también tuvo "argentinismos" por parte de Swift.

Tal como se puede ver en un clip que circula en redes sociales, durante el tema "We Are Never Ever Getting Back Together" uno de sus coristas cantó "ni en pedo", desatando la locura de todo el recinto bonaerense.