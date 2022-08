Olivia Newton-John murió a los 73 años

La artista Olivia Newton-John falleció este lunes 8 a los 73 años de edad, según confirmó su esposo.

A través de un comunicado, John Easterling, esposo de la actriz y cantante, informó que la Newton-John falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos.

No se reveló la causa de la muerte, pero a Newton-John se le diagnosticó cáncer de mama que reapareció en 2017. "Olivia ha sido un símbolo de triunfos y esperanza durante más de 30 años compartiendo su viaje con el cáncer de mama. Su inspiración curativa y su experiencia pionera con la medicina vegetal continúan con el Fondo de la Fundación Olivia Newton-John, dedicado a la investigación de la medicina vegetal y el cáncer", escribió su esposo.

La artista logró cuatro Premios Grammy, entre ellos "Let Me Be There" y "I Honestly Love You". En su carrera tuvo varios éxitos número uno, como "Physical", "Xanadu" con Electric Light Orchestra, y "Please Mr. Please".

Uno de sus mayores reconocimientos vino con la película "Grease" junto a John Travolta. La obra musical de 1978 incluyó los hits "You're the One That I Want" y "Summer Nights", ambas con Travolta.

