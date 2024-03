Olivia Rodrigo lidera una convención de ex novias en el vídeo de "Obsessed"

Este viernes, la cantante Olivia Rodrigo estrenó la versión extendida de su álbum "Guts".

La edición "spilled" del LP cuenta con 5 nuevas canciones: "So American", "Scared of My Guitar", "Stranger", "Girl I've Always Been" y "Obsessed", siendo esta última acompañada de un vídeo musical.

En el clip, se puede ver a la artista liderar una convención con las ex de su novio, representadas como participantes de un concurso de belleza.

Mientras aparecen reinas de belleza vestidas completamente de blanco, como la "Miss Primer Beso" o "Miss creí que era la indicada", Rodrigo aparece de negro luciendo la banda de "Miss de Ahora", mostrando así las inseguridades respecto a su relación.

Actualmente la ex Disney Channel se encuentra de gira, precisamente con su segundo LP, teniendo hasta ahora fechas en Norteamérica y Europa, y se especula que añadirá fechas para Sudamérica próximamente.