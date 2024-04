"Perdónenme": Grimes reaccionó a desastroso show en Coachella

Grimes usó sus redes sociales para pedir perdón a los fans luego de su desastrosa presentación en el festival Coachella, donde la segunda mitad de su set enfrentó serios problemas técnicos y llevó a la cantante a gritar su molestia ante miles de personas.

"Dejé que alguien organizara las canciones en la tarjeta SD, etc. Tuve un mal presentimiento de antemano, por no haber probado todo yo misma...", contó la otrora pareja de Elon Musk.

En medio del caos sobre el escenario, la artista canadiense lanzó varios gritos a su staff, ante un extrañado público, que poco entendía por qué un concierto que había comenzado bien, de pronto era algo inentendible.

I want to apologize for the technical issues with the show tonight. I wanted to come back rly strong and usually I always handle every aspect of my show myself - to save time this was one of the first times I've outsourced essential things like rekordbox bpm's and letting…