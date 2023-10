"The Eras Tour Concert Film": Así es la película de Taylor Swift

La cantante Taylor Swift estrenó la versión cinematográfica de su gira "The Eras Tour".

La premier, realizada en Los Ángeles, estuvo rodeada de fanáticos y destacadas figuras de la industria como Beyoncé, cuya compañía fue evidenciada en las redes sociales de la autora de "Mastermind".

"No puedo agradecerles lo suficiente por querer ver esta película que captura tan vívidamente mi aventura favorita de la que he formado parte: The Eras Tour", señaló la trece veces ganadora del Grammy en su cuenta de Instagram.

La película llegará a las salas de cine este viernes 13 de octubre y estará disponible durante toda la semana.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Taylor Swift (@taylorswift)

Así es The Eras Tour Concert Film

Filmada el pasado agosto, la cinta muestra a la estrella pop durante tres de las seis noches donde se presentó en el Estadio SoFi de Los Ángeles.

En el concierto, la artista repasa sus 10 álbumes de estudio en casi tres horas. Eso sí, más de 20 minutos del show fueron cortados para su versión cinematográfica, teniendo una duración aproximada de 2 horas y 45 minutos.

Es así como fanáticos, que ya pudieron ver el filme aseguran que "The Archer", "no body, no crime (ft. Haim)", "'tis damn season", "Long Live", "Cardigan", "Wildest Dreams" y el interludio de "Seven" fueron quitadas del setlist.

Asimismo, la página de fans The Swift Society asegura que las canciones sorpresa, tradición que se ha hecho parte de este tour, serán "You're On Your Own Kid" y "Our Song".

‼️| SPOILER: Surpise and cut songs from "Eras Tour Film" pic.twitter.com/8Yy9Etx5ws — The Swift Society (@TheSwiftSociety) October 12, 2023

Swift, de 33 años, reanudará su gira el próximo 9 de noviembre en Buenos Aires, llegando por primera vez a la región con 3 fechas en Argentina y 5 en Brasil, que ya se encuentran agotadas.