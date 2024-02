Premios Grammy: Taylor Swift busca reinar en una 66° edición liderada por SZA

La 66° edición de los Grammy se llevará a cabo este domingo con grandes probabilidades de que Taylor Swift prolongue el éxito alcanzado en 2023 y con SZA como la cantante más nominada del encuentro, con nueve de candidaturas.

Después de que en la última edición Beyoncé rompiera el récord como la artista con más grammy en la historia de esos premios, el éxito y talento femenino se extiende a esta gala en las cuatro categorías principales.

SZA, Taylor Swift y Olivia Rodrigo aspiran a ganar en el apartado de mejor canción, grabación y álbum del año. El único artista masculino cuyo nombre aparece también en esas tres categorías reina es Jon Batiste.

En la de mejor artista nuevo destacan la rapera estadounidense Ice Spice, quien se hizo famosa por temas como "Munch (Feelin' U)", o la cantante estadounidense Victoria Monét, quien además compite en la categoría de grabación del año con 'Oh My Mama'.

Con seis nominaciones, Swift parte como la favorita al mejor álbum del año por "Midnights", en donde se enfrentará también con Boygenius -el grupo de Julien Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus- o Lana Del Rey, quien podría alzarse con el primer grammy de su carrera.

La autora de "Karma" también aspira a conseguir el gramófono a canción del año gracias a "Anti-Hero", pero para lograrlo deberá vencer a "Vampire", de Olivia Rodrigo, o "Flowers", de Miley Cyrus.

De lograr ambos premios, Swift rompería su propio récord como la única artista femenina que ha ganado tres veces en la categoría de álbum del año y tendría su primer grammy en la terna de canción del año, que reconoce a los compositores de un tema.

Todo a apunta a que SZA parte con amplias posibilidades de coronarse en la categoría de grabación del año, que premia a todo el equipo involucrado en la realización de una canción, con su tema "Kill Bill", pero "Flowers", de Cyrus, o "What Was I Made For?'", de Billie Eilish, no se lo pondrán fácil.

Algunos de los momentos más esperados de la noche son las actuaciones musicales de Dua Lipa, SZA, Travis Scott o Billy Joel, además de la transmisión especial de U2, quienes mantendrán el primer acto en directo desde el recinto tecnológico Sphere de Las Vegas.

Ningún cantante latino o hispano logró repetir el hito de Bad Bunny en 2023, quien recibió por primera vez en la historia de los premios una nominación a álbum del año por un disco íntegramente en español gracias a "Un verano sin ti".

En esta ocasión el peso de la representación latina en la gala principal de los premios recae en el compositor mexicano Edgar Barrera, quien compite en el apartado de compositor del año, una de las categorías generales del encuentro.

Peso Pluma y Pablo Alborán destacan en las categorías latinas

La Academia de la Grabación sí reconocerá a artistas latinos en la gala previa a la popular ceremonia televisada, un encuentro que se lleva acabo el mismo domingo, en donde la organización entrega la mayoría de los premios a distintos géneros musicales y donde también se incluyen galardones técnicos.

Ahí, Karol G, Tainy y Rauw Alejandro se disputarán el gramófono de mejor álbum de música urbana y el español Pablo Alborán se debatirá con Maluma el premio a mejor álbum de pop latino.

Asimismo, Juanes, Natalia Lafourcade y Fito Páez harán lo propio en el apartado de mejor álbum de rock latino o alternativo, mientras que el fenómeno Peso Pluma buscará el galardón de mejor álbum de música mexicana incluyendo tejano.

Además, tendrá entre sus presentadores a personalidades ajenas a la industria de la música como Meryl Streep, Oprah Winfrey, Taylor Tomlinson y también a leyendas musicales como Lionel Richie, Christina Aguilera o Lenny Kravitz.