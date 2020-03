Rapera M.I.A. revela que tiene una postura anti vacunas

La rapera británica M.I.A. dio a conocer en sus redes sociales su radical postura en contra de las vacunas y el manejo de la salud a nivel mundial, por lo que recibió una ola de críticas a sus particulares argumentos.

"Si tengo que elegir entre una vacuna y un chip, prefiero la muerte", comenzó diciendo a través de Twitter.

Ante las consultas de sus seguidores, la voz de "Bad Girls" explicó que "la mayoría de la ciencia se acuesta con los negocios y los negocios se acuestan con los bancos, que a la vez se acuestan con la tecnología y ésta con nosotros. Estamos en la misma cama que el coronavirus. El coronavirus se acuesta con la ciencia y suma y sigue. Así que, es la mejor prevención", explicó sobre su postura ante las vacunas.

Luego de esos "datos" M.I.A. relató una situación que vivió con su hijo en Estados Unidos, donde asegura "me hicieron vacunarlo antes de permitir su ingreso al colegio".

"El hecho de no tener opción como madre fue la parte más difícil. Nunca quiero sentirlo de nuevo. Él se enfermó durante tres semanas y los doctores tuvieron que aplicar antibióticos para reducir la fiebre que le produjeron tres vacunas", agregó.

En 2019 la Organización Mundial de la Salud declaró a los grupos anti vacunas como una de las principales amenazas a la salud a nivel global.

If I have to choose the vaccine or chip I'm gonna choose death - YALA — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020

Most of science is in bed with business . Business is in bed with banks , banks are in bed with tech , techs in bed with us , we re in bed with corona. Corona is in bed with science. So on .. the best is prevention. https://t.co/VrGEAYGn5R — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020

Yeah in America they made me vacinate my child before the school admission. It was the hardest thing. To not have choice over this as a mother. I never wanna feel that again. He was so sick for 3 weeks then Docs had to pump him with antibiotics to reduce the fever from 3 vaxins https://t.co/dJPHUe2Qmg — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020

Have a healthy life. Don't live in fear! — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020

As an adult you have choice! By then you've built your immune system. You have a choice as an "adult" wishing you all good health. — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020

Don't panic you are ok. You are not gonna die. You can make it without stressing the medical systems. Just breathe. You are going to be ok. You can make it through without jumping in the frying pan. You are fine. All the vaccines you ve already had is enough to see you through. — M.I.A (@MIAuniverse) March 25, 2020