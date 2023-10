Liam Gallagher anuncia gira para celebrar aniversario de "Definitely Maybe"

Para festejar los 30 años de "Definitely Maybe", el icónico álbum debut de Oasis, Liam Gallagher confirmó que hará una gira para tocar sus canciones.

El ex vocalista de Oasis se entusiasmó con la idea de revisar en vivo las canciones del disco de la banda británica y ya confirmó que lo hará en 2024.

"Como se cumplen 30 años desde que fue lanzado el próximo año, voy a tocar el álbum de principio a fin en su orden original en algunos lugares bíblicos", escribió Gallagher en X.

También afirmó que el setlist de su próximo tour incluirá lados B, como "Half the World Away" y además le dijo a un seguidor no estar "tan lejos" con una lista de canciones que le sugirió para tocar en vivo.

"Definitely Maybe" fue lanzado en agosto de 1994 y fue el primer álbum de estudio de Oasis, incluyendo éxitos como "Live Forever", "Supersonic", "Slide Away", "Rock 'n' Roll Star" y "Cigarettes & Alcohol".

As it’s 30 years since DM was released nxt year I’m gonna be playing the album from start to finish in it’s original order at a few BIBLICAL venues LG x — Liam Gallagher (@liamgallagher) May 11, 2023

Not far off — Liam Gallagher (@liamgallagher) October 10, 2023