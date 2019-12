Red Hot Chili Peppers anuncia el regreso de John Frusciante

De manera sorpresiva y a través de sus redes sociales, la banda estadounidense Red Hot Chili Peppers informó que Josh Klinghoffer deja la banda y vuelve su legendario guitarrista John Frusciante.

"Josh Klinghoffer es un músico hermoso que respetamos y amamos. Estamos profundamente agradecidos por nuestro tiempo con él y los innumerables momentos que compartió con nosotros", dijo la banda en el comunicado.

"También anunciamos, con gran entusiasmo y corazones llenos, que John Frusciante vuelve a nuestro grupo. Gracias", fue la escueta pero potente información sobre el regreso del guitarrista.

La noticia llega cuando se cumplen 10 años de la salida de Frusciante, quien argumentó motivos musicales para alejarse de sus compañeros. En su lugar llegó precisamente Klinghoffer, quien se desempañaba como guitarrista asistente.

Frusciante vuelve por segunda vez al grupo. Luego de grabar "Mother's Milk" (1989) y "Blood Sugar Sex Magik" (1991), el guitarrista se sintió incómodo con la popularidad y tuvo roces con Anthony Kiedis, renunciando a la banda en 1992.

Volvió en 1998 para grabar "Californication", su disco más memorable, y luego fue parte de "By the Way" (2002) y "Stadium Arcadium" (2006), hasta que se alejó en 2009 por intereses musicales distintos.

