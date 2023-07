The Hives en Chile 2023: fecha, lugar y venta de entradas

La banda sueca The Hives anunció su regreso a Chile con concierto este 2023 como parte de su gira The Death Of Randy Fitzsimmons.

El quinteto vuelve al país después de casi una década tras su paso en 2014 como banda telonera en esa ocasión de Arctic Monkeys. Previamente estuvieron en Lollapalooza 2013 y su debut en 2008.

¿Cuándo es el show de The Hives?

The Hives actuará en Chile el próximo lunes 27 de noviembre, como parte de su gira por Sudamérica que incluye presentaciones en Venezuela, Argentina y Ecuador.

¿Dónde es el concierto de The Hives?

La actuación de los suecos está programada para el Teatro Caupolicán, mismo recinto que los recibió en el debut en Chile en 2008.

Precios

Las entradas parten con un valor de $51.750 y están a la venta por Puntoticket.