Life Concert: Experiencia musical silenciosa debutará en Chile con Los Jaivas

La banda Los Jaivas será la encargada de dar el punto de partida a Life Concert, una innovadora experiencia sonora que debutará el próximo sábado 28 de septiembre en el Parque Araucano y que tendrá su segunda versión al día siguiente, el domingo 29, en el mismo lugar con un concierto a cargo de Los Tres.

Life Concert es una apuesta única en el país y un proyecto que busca dar, gracias a la tecnología, una mirada sustentable e innovadora a la experiencia de vivir un concierto en vivo y, además, siendo amigable con el medio ambiente.

Por ello, la propuesta para el público es asistir a un "concierto silencioso", donde no existen los grandes parlantes de los shows en vivo, sino que se reemplazan por audífonos que se conectan al propio smartphone de cada asistente y a través de una Web App se accede a un sonido envolvente de alta fidelidad, preparado especialmente por las bandas en el escenario y que permite una experiencia inolvidable.

Life Concert es por definición un evento amistoso con el planeta. Para ello, en el concierto no se ocuparán generadores de combustibles fósiles, para evitar el alto grado de contaminación de CO2, además no se emitirá contaminación lumínica, ya que será a pleno día y no usará ni focos ni pantallas gigantes. En paralelo, se desarrollará un plan integral en conjunto con Fundación Basura, el que contempla manejo de residuos, educación ambiental y un completo proceso de reciclaje.

Para los asistentes se dispondrá también un sector de stands con empresas y emprendedores vinculados a la sustentabilidad, zonas de comidas y puntos de reciclaje.

Mario Moreno Rodríguez, director digital de Life Concert, comenta que "el concierto estará disponible vía streaming tradicional y 360º para quienes viven fuera de Santiago y en el extranjero, al cual se podrá acceder a través de la página LifeConcert.cl. Los usuarios podrán vivir la experiencia como si estuviesen en el recital, una iniciativa que ha sido muy bien recibida por las comunidades de chilenos en el extranjero".