A los 86 años, Engelbert Humperdinck vuelve con dos shows en Chile

El británico Engelbert Humperdinck agendó su regreso a Chile con dos conciertos, en Santiago y San Francisco de Mostazal, en los que presentará lo mejor de su carrera, en la que ha destacado como un gran crooner, por su forma de cantar

El artista, de 86 años y nacido como Arnold George Dorsey, estará el 30 de junio en el Teatro Caupolicán y el 1 de julio en el Arena Monticello.

Para la capital, las entradas están a la venta en Punticket, desde 57.500 pesos; mientras que para el espectáculo en el casino de O'Higgins aún no se revelan los precios en Topticket.

El intérprete de "The last waltz", "After the lovin" o "This moment in time" cuenta en carrera con un premio Grammy, un Globo de Oro y una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, y tomó su nombre artístico en honor al compositor alemán y asistente de Richard Wagner, autor de la ópera "Hänsel y Gretel".