Suspenden show de Justin Bieber en Chile a un día de su realización

El concierto que el cantante Justin Bieber iba a dar este miércoles 7 de septiembre en el Estadio Nacional fue suspendido.

Según informó la productora a cargo el canadiense canceló el resto de los shows que iba a ofrecer en Latinoamérica, incluyendo Brasil y Argentina.

"Lamentamos informar que por motivos personales del artista, se suspenden las demás fechas del tramo Latinoamericano del Justice World Tour de Justin Bieber, incluido su concierto en Chile agendado para el 7 de septiembre en el Estadio Nacional", indicaron.

De acuerdo TN, el equipo del músico liberó un comunicado en el que aseguraba que "este pasado fin de semana actué en Rock in Rio y di todo lo que tenía a la gente de Brasil. Después de bajar del escenario, el agotamiento me superó y me di cuenta que tengo que dar prioridad a mi salud en este momento. Así que me voy a tomar un descanso de las giras por ahora. Voy a estar bien, pero necesito tiempo para descansar y mejorar".

En las últimas horas los rumores sobre una posible suspensión se acrecentaron, luego de que varios medios argentinos señalaran que Bieber había regresado a Estados Unidos tras su presentación en Rock in Rio este fin de semana.

La devolución de entradas se está desarrollando a través de la plataforma Puntoticket. Las compras vía tarjeta de crédito serán devueltas automáticamente.