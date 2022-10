Taylor Swift hace historia con "Midnights" y se convierte en el primer artista que acapara el Billboard Top 10 en solo una semana

La cantante estadounidense Taylor Swift sigue batiendo récords y recientemente sorprendió al llenar, en siete días, todos los primeros espacios de la prominente lista de éxitos, Billboard Hot 100, con temas de su último lanzamiento, "Midnights".

De esta manera, el disco la posicionó como la primera artista, sin distinción de género, en acaparar los diez primeros puestos solo con temas personales. Desplazó a Drake, rapero que con "Certified Lover Boy" ocupó nueve puestos.

Como era de esperar, fue el primer sencillo estrenado de su nueva producción, "Anti-Hero" el que se quedó en la cima. Mientras que el tema que abre el disco, "Lavender Haze" quedó en el segundo, con "Maroon", "Snow on the Beach" "Midnight Rain", "Bejeweled", "Question...?", "You're on Your Own, Kid", "Karma" y "Vigilante Shit" por detrás.

Cabe mencionar que pese a no tener la categorización de singles, todas las canciones del top 10 superaron 400.000 impresiones de radio, acorde al sitio especializado en espectáculos Variety.