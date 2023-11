Taylor Swift lamenta la muerte de fan brasileña que esperaba su concierto

La cantante estadounidense compartió su lamento ante la muerte de una asistente de su concerto efectuado en Río de Janeiro.

Actualmente, Brasil atraviesa una inminente ola de calor con temperaturas que alcanzan los 50º C, lo repecurtió en la salud y bienestar de los fanáticos que esperaban con ansias ver a su artista favorita.

Una de ellos fue una joven de 23 años, quien alrededor de las 19:00 horas de ayer sufrió una descompensación en el Estadio Nilton Santos mientras hacía tiempo para finalmente presenciar el espectáculo de la estrella.

La fatal víctima de las circunstancias se llamaba Ana Clara Benevides y se encontraba con su amigo enfermero, Thiago Fernandes, quien tras el desmayo intentó socorrerla.

El personal de salud del evento pasó angustiantes 40 minutos intentando reanimar a Benevides, y tras no ver resultados favorables, posteriormente decretaron trasladarla de urgencia al Hospital Municipal Salgado Filho.

Aparentemente y en medio del trasldo los signos vitales de la chica iban reaperenciendo, pero desafortunadamente sufrió un segundo paro cardíaco, el que terminó con su vida.

Luego de enterarse de la devastadora noticia, confirmada por familiares de la joven, Taylor Swift compartió a través de redes sociales un sentido comunicado para manifestar su pesar ante la desgracia.

"No puedo creer que estoy escribiendo estas palabras, pero con el corazón destrozado les digo que perdimos a una fan esta noche antes de mi show", introdujo la intérrpete de "Shake it off"

Ni siquiera puedo expresar lo devastada que estoy por esto. Hay muy poca información que tengo, aparte del hecho de que ella era increíblemente hermosa y demasiado joven", agregó la cantante.

En ese sentido, Swift recalcó que se abstendrá de comentar el infortunio a los medios. "No voy a ser capaz de hablar sobre esto en público porque me siento abrumada por el dolor".

"Quiero decir ahora que siento profundamente esta pérdida y mi corazón roto está con su familia y amigos", complementó la estrella y cerró con "esto es lo último que pensé que pasaría cuando decidimos traer este tour a Brasil".

