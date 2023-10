"Now and then": The Beatles confirman estreno de su última canción

A seis décadas de su debut discográfico, el grupo The Beatles anunció el lanzamiento de la última grabación inédita de su catálogo.

Se trata de "Now and then", un tema compuesto originalmente por John Lennon en 1979 y que, gracias a la tecnología, pudo tener contribuciones de los cuatro miembros de los "Fab Four".

La canción fue rescatada en 1995 cuando Paul McCartney, George Harrison y Ringo Star se reunieron para trabajar en el proyecto "Anthology". Sin embargo la cinta dejada por Lennon tenía un ruido imposible de eliminar con los equipos de la época.

El proceso de grabación de "Now and then" será detallado en un corto documental que se lanzará el 1 de noviembre.

¿Cuándo se estrena "Now and then"?

"Now and then" será parte de una nueva reedición de los discos compilatorios de The Beatles titulados simplemente como "1962-66" y "1967-70", pero que son conocidos como el disco rojo y el disco azul, respectivamente.

Estas nuevas ediciones -que aparecerán en CD, cassettes y vinilos- tendrán un tracklist extendido con canciones que no estaban en las versiones originales. Además contarán con las mezclas que recientemente se utilizaron en las reediciones de los discos de The Beatles ("Abbey Road", "Let it be", etc).

