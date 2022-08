"Revolver" de The Beatles será reeditado con nueva mezcla

Apple Corps y Universal Music confirmaron que "Revolver" de The Beatles, lanzado originalmente en 1966, tendrá una edición de lujo.

Aunque oficialmente aún no es anunciado, Variety aseguró que en septiembre se revelarán más detalles de la reedición del legendario álbum.

Se espera que el trabajo será reeditado en un box de lujo y un remix del disco a cargo de Giles Martin, hijo del productor de The Beatles George Martin.

Con esto, "Revolver" se sumará a los otros trabajos que han sido relanzados con nueva mezcla: "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band", "White Album", "Abbey Road" y "Let It Be".