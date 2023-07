Santiago es la segunda ciudad del mundo que más escucha a The Beatles

Santiago de Chile se ubicó como la segunda ciudad del mundo que más escucha la música de The Beatles.

Así lo determinó un estudio realizado por Youtube sobre la música del grupo de Liverpool reproducida en su plataforma, donde la capital chilena 13,4 millones de reproducciones.

La lista la encabeza Ciudad de México con un total 29,8 millones. Los Angeles, Lima, Londres, Nueva York, Sao Paulo, Buenos Aires, Chicago y Yakarta también figuran en el top ten de ciudades fanáticas de los autores de "Come together".

El ránking también incluyó las 10 canciones más escuchadas del cuarteto con "Hey Jude" en primer lugar con 62,1 millones de visualizaciones.

"Don't let me down", "Here comes the sun" y "Let it be" siguen en este listado que contempla más de 370 millones de reproducciones en total.