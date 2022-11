Ticketmaster cancela venta de entradas para Taylor Swift

La cantante Taylor Swift, que lanzó hace casi un mes su décimo álbum "Midnights", ha batido varios récords tras su publicación, incluso el tener la demanda histórica más grande para conseguir tickets solo en preventa, para su próxima gira "The Eras Tour", bloqueando la venta general de entradas y dejando a millones de fanáticos enfurecidos.

Fue tras el anuncio del nuevo tour de la once veces ganadora del Grammy que sus seguidores comenzaron a registrarse en el programa Verified Fan de Ticketmaster para obtener acceso exclusivo a la preventa. Sin embargo, al momento de ingresar a la página para conseguir boletos, varios compradores reportaron la caída del sitio.

Tras asegurar que la venta se haría con normalidad, ayer la ticketera encargada declaró que "Taylor necesitaría hacer más de 900 conciertos en estadios" para atender la demanda de entradas, cancelando preventivamente la venta general de tickets prevista para hoy viernes, ante la escasez de localidades disponibles y el temor de colapsar el sitio web otra vez.

El escándalo, que ha llevado a varios fanáticos a manifestar su molestia contra Ticketmaster en redes sociales, ha tenido repercusiones incluso de parte de la política estadounidense, como la senadora Amy Klobuchar que, en una carta abierta ha señalado que la empresa "sigue abusando de sus posiciones en el mercado".

Pese a los inconvenientes, hasta ahora se tiene previsto que la cantante de 32 años, cuyo equipo ha declarado que pronto anunciarán las fechas internacionales de "The Eras Tour", comience su gira el próximo 17 de marzo en Glendale, Arizona.

Due to extraordinarily high demands on ticketing systems and insufficient remaining ticket inventory to meet that demand, tomorrow's public on-sale for Taylor Swift | The Eras Tour has been cancelled.