Bono celebra sus 60 años con lista de las canciones que "salvaron" su vida

Este domingo 10 de mayo el cantante Bono está cumpliendo 60 años de vida, ocasión que aprovechó para mostrar una lista de Spotify con sus canciones favoritas de todos los tiempos.

La lista titulada "60 canciones que me salvaron la vida" fue acompañada por 60 cartas dirigidas a los artistas que aparecen en esta playlist, que da cuenta de los diversos gustos del cantante de U2.

Kanye West, Sex Pistols, Billie Eilish, The Beatles, Patti Smith, Ramones, Kraftwerk, Andrea Bocelli, Nirvana, Lady Gaga y Adele son algunos de los presentes en el listado, que también incluye tres temas en los que participa Bono.

"Estas son algunas de las canciones que me salvaron la vida, son aquellas con las que no hubiese podido vivir sin tenerlas, las que me han traído de aquí para allá, de cero a 60, a través de todos los arañazos y toda clase de malos momentos. De lo serio a lo tonto, y a la alegría. Por sobre todo, alegría", escribió el irlandés, introduciendo a estas canciones.

Por el momento están disponibles las primeras seis cartas, las cuales están dirigidas a Billie Eilish, Duncan Jones (el hijo de David Bowie) y a Daft Punk, entre otros.