Paris Parade 2023 espera deleitar a un millón de santiaguinos

El desfile navideño Paris Parade 2023 retorna a la ciudad de Santiago en su duodécima versión, el que celebrará el aniversario número 100 de Disney.

Se llevará a cabo este domingo 3 de diciembre, iniciando a las 11:00 horas desde la Plaza de la Aviación (Metro Salvador), en la comuna de Providencia. Avanzará al poniente por la Alameda, para culminar en el Palacio de La Moneda cerca de las 13:30 horas.

Son casi tres kilómetros de recorrido de los globos gigantes, por lo que se implementarán desvíos de tránsito en Providencia y Santiago.

"Sabemos que van a venir familias de muchos lugares distintos, se espera como un millón de personas. El sábado a partir de las 20:00 horas ya se van a cerrar tres pistas de Providencia, y no se les ocurra venir en auto el domingo porque no van a tener dónde estacionar y no van a tener cómo pasar, porque las calles van a estar cerradas", señaló la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.

La jefa comunal hizo un llamado a que "lleguen en Metro, traigan anteojos de sol, hoy día ya el calor está fuerte, el domingo va a ser igual, así que traigan sombrero, bloqueador y harta agua".

En esta línea, se informó que habrá puntos de hospitalidad donde se podrá encontrar hidratación, atención para menores perdidos y puntos limpios.

También el llamado desde la organización es a no seguir el desfile, sino a instalarse en un punto a disfrutar.

"La gente va a tener tres kilómetros por el lado norte o sur para ubicarse, no es necesario seguir el desfile, en cualquier punto se va a ver increíble. El llamado es a disfrutar, a volver a usar el espacio público, pero con responsabilidad, respeto", indicó la gerenta de Clientes de Paris, Fernanda Kluever.

Sobre los personajes que desfilarán, la gerente senior de marketing de Walt Disney Company, Renata Navarro, señaló estará Mickey y Minnie Mouse, Spider Man de Marvel, incluso "Estrella" de la nueva película "Wish: El poder de los deseos", así como también "vamos a tener también comparsas artísticas, vamos a tener todo ambientado con música de grandes producciones de Disney".