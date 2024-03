Actriz acusa a Johnny Depp de maltratarla durante filmación

La actriz Lola Glaudini, conocida por su papel en la serie "Criminal Minds", reveló haber sido agredida verbalmente por Johnny Depp hace más de dos décadas.

En conversación con el podcast Powerful Truth Angels, la intérprete contó que el día en el que conoció al actor, en medio del rodaje de la cinta "Blow" (2001), este terminó insultándola debido a que tuvo un ataque de risa.

"Me insultó en la cara", dijo Glaudini, explicando que Ted Demme, director de la película, le dio la orden de estallar en carcajadas luego de que el protagonista de "Piratas del Caribe" dijera una palabra en específico.

"Cuando dan la señal de corte, se acerca a mí, me mete el dedo en la cara y me dice: '¿Quién te crees que eres? Cierra la boca. Estoy acá tratando de decir mis líneas y me desconcentras. Maldita idiota. Oh, ¿ahora no es tan gracioso? ¿Puedes cerrar la maldita boca? Mantente en el silencio en el que estás ahora, así es como te quedas'", relató la actriz.

Pese a los ataques en su primera "película importante", la estrella de la serie policial señaló que el fallecido cineasta jamás la defendió y que Depp, más tarde, se acercó a pedir disculpas, asegurando que en el minuto de la agresión "seguía en el personaje.

Asimismo, un representante del padre de Lily-Rose Depp declaró a Deadline que "Johnny siempre da prioridad a las buenas relaciones de trabajo con el reparto y el equipo, y este relato difiere en gran medida del recuerdo de otros miembros del set en aquel momento".