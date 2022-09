Benjamín Vicuña informó la muerte de su padre: "El mundo se me hace un nudo"

Con un emotivo homenaje a través de sus redes sociales, el actor Benjamín Vicuña informó de la muerte de su padre, Juan Pablo Vicuña Parot.

En agosto pasado el artista contó que su papá estaba con un delicado estado estado de salud y su familia se había reunido para visitarlo.

"Gastaste todos los zapatos recorriendo el mundo y hoy el mundo se me hace un nudo y se mete en mi garganta", comentó Vicuña en una publicación de Instagram.

El protagonista de teatro, cine y televisión definió a su padre como "un rudo cursi, un vaquero sin caballo, un señor noble y directo. El último de los románticos que dejaron todo por amor, veo que viene de familia".

"Hoy puedes volver a bailar rock and roll, hoy abrazas a tu madre y a tu nieta, en lo que estoy seguro será una fiesta cósmica. A brillar Padre, don Juan Pablo.

Elvis has left the building", cerró.