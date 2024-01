Checho Hirane se mostró dolido por no participar de reunión de "Video Loco"

El locutor y exhumorista Checho Hirane aseguró estar dolido por no ser parte de una reciente reunión del programa "Video Loco" en "Socios de la parrilla".

Allí participaron Savka Pollak, Eliseo Salazar, Álvaro Salas y Paola Camaggi, recordados rostros del extinto programa de Canal 13. Sin embargo destacó la ausencia de Carolina Arregui y el propio Hirane, quienes también pasaron por el espacio.

Al respecto, Checho Hirane sostuvo en "Not News" que su ausencia "me duele bastante". "Lo vi en la promoción, aparece hasta la Savka Pollak. Ellos son de la segunda lanchada de Video Loco, porque la primera era Carolina Arregui, Eliseo Salazar, Álvaro Salas y yo en la conducción", remarcó.

"Me llama la atención, porque a mí me pidieron en Socios de la parrilla que hiciera la promoción, me dijeron que me iban a invitar al programa, entonces me llama la atención y me duele que hayan invitado al equipo de 'Video Loco' y no me hayan llevado a mí", agregó.

El excomediante señaló que su molestia no pasa por "por salir en la televisión", pero que sin embargo "llama la atención porque es una especie de ninguneo sin ningún sentido".