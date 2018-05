Christell se quebró al recordar episodios de bullying en el colegio

Fue a través de un potente mensaje en Instagram donde Christell Rodríguez volvió a la palestra pública. En él, se desahogó debido a sus problemas de peso.

Invitada a "Bienvenidos" de Canal 13, la ex cantante de "Rojo", además, confesó episodios de bullying que vivió en el colegio.

"Me da miedo hablar de eso. Fueron siete años sin parar. Pero nunca fue por haber salido en la tele. Nunca recibí un comentario así como, o sea en un principio, sí. Estaba el comentario 'tú te creí famosa porque saliste en la tele'. Pero eso en realidad era lo de menos. El problema empezó cuando yo era un poco más grande.

"Tenía un poco más de conciencia de las cosas que me decían. Al final fue tanto que me cree una imagen de mí. Como que todo lo que yo era lo apagué", contó.

No se quedó en eso y relató parte de su calvario. "Me convertí en una persona más fría, y decidí por ser aceptada por ellos, ni si quiera por la gente, por ellos por mis pares, cambiar muchas veces. Después decidí no hacerlo. Me di cuenta que no tenía por qué cambiar por ellos. Decidí ser yo misma, pero también me trajo más problemas, porque ellos no querían que fuera como era yo".

Al recordar estos episodios se quebró. "Era por todo. Por el porte. Yo soy corta de vista, así que ocupo lentes desde segundo básico. Me pusieron frenillos en algún momento. Yo pasé por distintas reacciones".

"Al principio me ponía a pelear, a discutir y sacaba 'no, no me importa lo que digas tú'. Después tomé la actitud de simplemente dejarme pisotear, porque ya estaba cansada, porque mientras más peleaba, peor hacía", cerró.