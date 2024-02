Cita Tinder de Zayn Malik acusa a ex One Direction de presionarla a tener relaciones

Una mujer delató al excantante de One Direction, Zayn Malik por presuntamente no tomarla en cuenta después de no consentir encuentro sexual.

De acuerdo a la mujer estadounidense de 33 años identificada como Sam Fisher, ambos tuvieron una relación íntima, la que arrancó cuando se conocieron en Tinder y continuó cuando se conocieron en persona.

Según el testimonio compartido por Fisher en su cuenta de Tik Tok, el intérprete de "Pillowtalk" la contactó por mensajes desde su cuenta oficial de Instagram y desde entonces mantuvieron una relación "fácil" y "casual", en sus palabras.

Para sustentar lo sucedido, la mujer adjuntó fotos que el ex de Gigi Hadid le habría compartido durante los nueve meses que estuvieron saliendo, "probablemente más de lo que debería", en sus propias palabras".

"Se le metió en la cabeza que quería un trío"

Sin embargo, todo cambió cuando ella le confesó que su relación pasada había sido con una mujer. "Desde ese momento, a él se le metió en la cabeza que quería un trío", dijo a sus seguidores.

Asimismo, aseguró que Zayn Malik le pidió que no revelara su identidad mientras buscaba a una mujer que aceptara la propuesta que el ex One Direction buscaba.

"Me pidió probablemente 40 veces diferentes hacer un trío conmigo y con alguien que yo eligiera", y señaló, y cuando finalmente encontró a la mujer, ella se echó para atrás, lo que provocó el enojo del cantante, según Sam Fisher.

Cuando finalmente encontró a una mujer que estaba dispuesta a unirse a ellos, se echó atrás en el acuerdo por razones personales, lo que dejó a Malik enfurecido.