David Gilmour promocionó documental que tilda a Roger Waters de antisemita

Las viejas rencillas entre los otrora compañeros de banda parecen continuar, luego de que David Gilmour promocionara un documental centrado en Roger Waters y su supuesto rechazo a los judíos.

Corresponde a "The Dark Side Of Roger Waters" ("El lado oscuro de Roger Waters"), pieza audiovisual producida por la Campaña contra el Antisemitismo (CAA), con sede en Londres.

Gilmour, mediante su cuenta oficial de X (exTwitter), resposteó una publicación sobre el filme, lo que levantó especulaciones sobre su apoyo al contenido del trabajo que desprestigia a su excompañero de Pink Floyd.

“Dirty kyke”

“Jew food”

“Fucking Jew”



Is Roger Waters antisemitic?



Watch The Dark Side of Roger Waters now and decide for yourself.



Then add your voice at https://t.co/7F6c6M3nk1. pic.twitter.com/eh9n15DLsn