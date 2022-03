Denuncian grave golpiza contra la ex "Mekano" Romina Sáez

La ex integrante del programa "Mekano", Romina Sáez, sufrió una grave golpiza durante un altercado con dos personas identificados como los arrendatarios de una de sus propiedades.

La situación ocurrió el pasado viernes cuando la modelo y su madre, Margarita Sáez, acudieron a un departamento suyo para hablar con los arrendatarios a raíz de rentas impagas y de un supuesto consumo habitual de drogas y alcohol.

"Trato de entrar a la reja, y Romina me dijo que no lo hiciera porque me podían hacer algo. Me quedo parada en la puerta cuando siento que a mi hija la golpean con la reja, ya que la tipa viene y abre la puerta con una patada y la agrede en el pecho", relató la mamá de Romina en La Red.

Según su historia la pareja de la arrendataria también se sumó a las agresiones contra la ex "Mekano" "para darle un combo tremendo, yo jamás había visto que le pegaran a una mujer de esa forma".

"Después la arrastra de los pies y viene su compañera, se baja de la camioneta con un bate y la agrede en la cabeza", agregó.

Margarita Sáez indicó que, tras la agresión, trasladaron a su hija gravemente herida al hospital Barros Luco. "La suben a la camilla, yo me siento al lado de ella y cuando está ahí comenzó a convulsionar, tras eso llaman a la doctora, se sube a la ambulancia para verla... La empiezan a ver y se dan cuenta que no tenía pulso, ni latidos del corazón, y escuché que dicen que era un paro cardiorrespiratorio, y comienzan a hacerle un RCP, imagínate, ver cómo mi hija se moría", detalló la mujer.

Violentos registros

El círculo de Romina Sáez también difundió imágenes de la agresión que sufrió: con su rostro desfigurado, heridas en piernas y brazos y en el suelo recibiendo primeros auxilios.

"Tengo que avanzar, no puedo quedarme así con estas heridas en la cara", dijo escuetamente Romina Sáez en conversación con Chilevisión.

Por otro lado, la mujer agredida difundió un video en redes sociales donde aparece con un visible corte en su cara y donde entregó su versión de los hechos: "Dejar constancia de que vino Romina y su mamá a agredirme. Estábamos sacando todo, miren como está la casa, y no me dejaron ir a trabajar", señaló.

Respecto de la pelea, indicó que "querían hablar conmigo y entre las dos me estaban pegando y Fabián (su pareja) se metió".

Actualmente el caso se encuentra en investigación ya que ambas partes constataron lesiones ante la policía.