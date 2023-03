Diego Urrutia sobre su repentino salto al estrellato: "Pareciera que no fuera real"

El comediante temuquense Diego Urrutia se refirió al éxito que ha cosechado tras su debut en el Festival de Viña del Mar, reclutado luego de la baja de Yerko Puchento.

"Todo es nuevo, me río de lo que sucede, porque pareciera que no fuera real", relató a LUN. "He tratado de llevar la misma vida de siempre, pero obviamente es difícil mantenerla después de lo que pasó".

Asimismo, aseguró que la cantidad de seguidores se disparó. "Si antes tenía shows en bares todos los fines de semana, ahora tengo en casinos todas las semanas".

"Antes de Viña tenía 300 mil seguidores en Instagram y ahora vamos en más de 930 mil, y en TikTok tenía 400 mil y llegamos al millón 100 mil. Estoy feliz con eso".

Adelantó que su próxima idea es ser propietario de un departamento: "Es mi meta de este año o principios del próximo", y dijo que "yo creo que en Providencia, en barrio Italia, cerca de donde están los locales de stand up para irme caminando. Como soy del sur, camino harto".