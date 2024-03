DJ Méndez niega infidelidad a su ex pareja: "No tengo nada que ver"

Hace unos días, DJ Méndez y Beatriz Fuentes anunciaron el fin de su relación, quebrando así el compromiso de matrimonio que habían hecho público a inicios de año.

Poco después, la periodista Cecilia Gutiérrez aseguró que el romance entre la pareja terminó debido a que el artista le fue infiel a la joven con Betsy Camino.

Méndez desmiente rumores

Ahora bien, el intérprete de "Estocolmo" utilizó sus redes sociales para aclarar las especulaciones que han estado circulando, negando rotundamente algún vínculo con la modelo cubana.

"No pensaba dar ningún tipo de declaración, pero es que de verdad ya estoy...", partió diciendo en el vídeo. "Sé que Beatriz está muy mal por todo lo que ha pasado", afirmó.

En este contexto, el protagonista de "Los Méndez" aclaró: "Me relacionan con otra señorita, si con ella me he topado en varios lugares, con otra gente. Han hecho un daño increíble, yo no tengo absolutamente nada que con Betsy, ahora o nunca. Entonces, no tengo ni idea porqué insisten".

"Dejen a Bea en paz, déjenme a mí en paz. Nosotros nos separamos y queremos estar cada uno por su lado en paz", sentenció.