Exmánager de Pincoya anunció demanda: acusa no pago de honorarios

Carolina Eltit, exmánager de Jennifer "Pincoya" Galvarini, anunció medidas legales contra la participante de "Top Chef VIP" por incumplimiento de contrato.

Según consignó Sergio Rojas en el programa "Que te lo digo", la representante acusa a la chilota de no pagar sus honorarios, adeudando una suma cercana a $1 millón y medio.

"La relación laboral era increíble, Carola comenzó a hacer varios contratos; pero hace dos semanas que Pincoya dejó de responderle", afirmó el periodista, señalando que esto ocurrió luego de que Eltit llamó la atención de la ex "Gran Hermano" por sus actitudes y arrebatos en el programa de cocina.

Asimismo la manager, que prefirió no entregar muchos detalles, reveló al programa que demandará a la técnico en enfermería.

"Ella no me pagó nada. Tenemos un contrato de representación que ella no ha cumplido", dijo Carolina, afirmando que Jennifer ya recibió pagos de varios contratos por eventos, programas y marcas cerrados por ella.

"Por otras personas me ha llegado que ella dice que no, que me va a pagar, que está viendo unas cosas y así llevamos semanas", añadió la mujer. "Está bien que me deje de hablar, que no trabajemos juntas pero ella tiene que pagar sus obligaciones y ella se ha negado a hacerlo. Siempre con una excusa y mentiras, no he recibido ni $10 de ella", sentenció.