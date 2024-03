Faloon Larraguibel denuncia robo a su vehículo: "Se llevaron todo"

La noche de este viernes, Faloon Larraguibel sufrió un violento robo donde sujetos no identificados sustrajeron todas sus pertenencias de su vehículo.

A través de sus redes sociales, la exconductora de "Sabores" compartió un vídeo contando el hecho a sus seguidores: "Me acaban de romper el vidrio de la camioneta y me robaron todo. Me robaron todo, todo".

Asimismo, se sabe que el hecho ocurrió poco antes de que Larraguibel viajara a Perú para la filmación del reality "Ganar o Servir".

"Traía las maletas y se llevaron todo estos perros de mierda (sic). Se llevaron la ropa de los niños, mis maletas...", continuó la animadora, mostrándose conmocionada.

"No lo puedo creer, Dios santo, tantas cosas, tantas cosas...", comentó Faloon, quien sufrió un episodio de VIF hace unas semanas cuando su ex pareja Jean Paul Pineda la agredió tras irrumpir a mitad de la noche en su vivienda.