Hasbulla, influencer y protagonista de memes, fue detenido en Rusia

Hasbulla Magomedov, popular joven ruso conocido en internet por protagonizar varios memes, fue detenido junto a un grupo de amigos en su país, en la república de Daguestán​.

El influencer, que padece de acondroplasia, fue acusado de violar las normas de tránsito durante los festejos por el casamiento de uno de sus amigos.

Los jóvenes fueron captados en video ralentizando la normal circulación de los autos y realizando peligrosas maniobras.

Footage of Hasbulla and his entourage celebrating on the roads of Dagestan - an incident that led to their arrest



🎥 MVD Dagestan pic.twitter.com/yEhq69Q6VF