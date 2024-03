Hijo mayor de Shakira se lució tocando batería en Estados Unidos

Milan Piqué Mebarak, el hijo mayor de la cantante Shakira, se lució tocando batería para en su academia de música en Estados Unidos.

El niño de 11 años apareció en un registro de la academia Let it Be interpretando temas de Bruno Mars y Red Hot Chili Peppers junto a sus compañeros de estudio.

"Este es el registro original de nuestra banda Top Trending", aseguró la academia, que además agradeció a Shakira por el apoyo.

Milán tiene 11 años y es el hijo mayor de Shakira y el exfutblista Gerard Piqué.