Iván Arenas desmiente rumores sobre su muerte: "No tengo ni cajón"

Tras varios rumores que lo daban por muerto, el presentador y humorista Iván Arenas salió a aclarar los rumores.

A través de un vídeo junto a Claudio Moreno, intérprete de "Guru Guru", el mítico "Profesor Rossa" se refirió a las especulaciones que aparecieron en redes sociales.

"Amigos y amigas como ustedes ya han visto, hay una lamentable noticia que quiero compartir con ustedes, precisamente me encuentro en el velorio, estoy junto al muerto", partió diciendo Moreno.

"Me dieron por muerto y no tengo ni cajón", continuó Arenas con su característico sentido del humor.

Bajo esta línea, el comediante explicó que, tras las fake news "me llamaron amigos, conocidos y parientes, en realidad ellos están más preocupados que yo, yo lo tomé como chiste, pero no sé hasta qué punto este tipo de cosas se tienen que tomar como chiste, no es un chiste".

"Después voy a venir a contarles cómo es el otro mundo, por lo menos estamos acá celebrando mi muerte, ¿Quién ha celebrado la muerte en vida? Nosotros", añadió, agradeciendo por la preocupación.